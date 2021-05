Sono 3.995 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, su 179.391 tamponi: a dirlo il consueto bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando risultavano 4.717 i nuovi casi su 286.603 tamponi, ma cresce il tasso di positività al 2,2 per cento, in aumento dello 0,6 per cento rispetto all'1,6 per cento di ieri.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono 72, in calo rispetto a ieri quanto erano state 125. Sono 1.410 le persone oggi ricoverate in terapia intensiva. Da inizio pandemia i dimessi e guariti sono 3.785.866 in totale.

Secondo i dati del ministero della Salute, dal 27 dicembre sono state somministrate 30.654.487 dosi di vaccino, e sono oggi 10.084.775 gli italiani immunizzati dall'inizio della campagna vaccinale anti-Covid.

© Riproduzione riservata