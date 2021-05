Sono 5.753 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 202.573 tamponi. A dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. In calo rispetto a ieri, quando i casi registrati erano stati 6.659 su 294.686 tamponi, ma in lieve aumento l'indice di positività, che si attesta al 2,8 per cento quando ieri era al 2,25.

Scende sotto quota 100 il numero di vittime: si sono registrati 93 morti, ieri erano stati 136. Le vittime da inizio pandemia sono 124.156. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 1.779, (-26 da ieri). Le persone guarite da inizio pandemia sono 3.706.084.

Le somministrazioni di vaccino hanno superato 27 milioni di dosi: nello specifico, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 27.131.857.

