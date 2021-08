Sono 7.162 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 226.423 tamponi: lo comunica il ministero della Salute. Con 7.162 contagi. Il tasso di positività risale al 3,1 per cento. Ieri i nuovi positivi sono stati 5.273 su 238.073, con il tasso al 2,2 per cento.

Nelle scorse 24 ore sono state registrate 69 vittime, ancora in aumento rispetto a ieri, quando erano state 54. I posti occupati in terapia intensiva sono 442, ieri erano 423. Le vittime dall’inizio della pandemia sono dunque 128.579. Le persone dimesse o guarite dall'inizio dell'emergenza sono 4.199.404. Ad oggi le somministrazioni di vaccino hanno raggiunto 74.410.111, mentre le persone vaccinate sono in totale 35.876.188, il 66,43 per cento della popolazione over 12.

