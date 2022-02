In diminuzione il numero dei contagi e dei decessi rispetto a ieri. Il tasso di positività passa dal 11,25 per cento di ieri all’11 per cento di oggi

Sono 93.157 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, sulla base di 846.480 tamponi processati. Ieri sono stati 99.522, a fronte di 884.893 tamponi. I decessi sono 375, ieri erano 433. Il tasso di positività è all’11 per cento, in diminuzione rispetto a ieri che era al 11,25 per cento.

Diminuiscono i ricoveri, sia nei reparti ordinari, meno 385, sia in terapia intensiva, meno 29. Il saldo tra le nuove degenze e i dimessi porta a 18.615 ricoverati in area medica e a 1.411 in terapia intensiva.

Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono state 182.618, per un totale di 9.265.708 guariti dall’inizio della pandemia. Le vittime totali salgono invece a 148.542.

Le somministrazioni di vaccino effettuate sono in tutto 130.191.455. Le persone totalmente immunizzate sono 47.672.925, l’88,27 per cento della popolazione over 12.

