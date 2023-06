Marcello Minenna, attuale assessore all'Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici della Regione Calabria, ex direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed ex assessore del Comune di Roma, è agli arresti domiciliari per un’inchiesta della procura di Forlì sull’approvvigionamento delle mascherine.

L’arresto di Minenna rientra in un’operazione più ampia che coinvolge anche un ex parlamentare del centrodestra. Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna, dell'Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. L'indagine riguarda vari episodi di corruzione ed è scaturita da un'inchiesta sul traffico di droga.

L’operazione arriva al culmine un'indagine antidroga avviata dalla Squadra Mobile della Questura di Forlì nel gennaio del 2020 nei confronti di un sodalizio straniero dedito al traffico di stupefacenti. Le indagini hanno permesso di confermare l'ipotesi di coinvolgimento nel traffico internazionale di droga di un imprenditore forlivese con precedenti penali operante nei settori dell'autotrasporto.

Come spiegato dalla procura di Forlì in una nota, «il quadro iniziale è stato oggetto di ulteriori investigazioni finalizzate a conoscere più in profondità i legami criminali alla base del traffico di stupefacenti. Sono state quindi avviate intercettazioni telefoniche ed ambientali anche a bordo di una lussuosa auto sportiva formalmente intestata a un'azienda di autotrasporto ma di fatto in uso all'imprenditore forlivese. L'attività metteva così in luce il forte e consolidato rapporto personale e d'affari tra il soggetto intercettato e un ex parlamentare della Repubblica non più in carica dal 2018 e attualmente imprenditore».

