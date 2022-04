Questa mattina i lavoratori Covisian-Almaviva hanno occupato la sede del call center, in via in via Ugo La Malfa, a Palermo, come forma di protesta per la vertenza che riguarda 543 operatori palermitani a rischio licenziamento. Poi hanno fatto pervenire al capo dello stato, Sergio Mattarella, una lettera in cui lo invitavano «a lottare con noi e per noi affinché lo stato non rinneghi lo stato».

Secondo un accordo sottoscritto a ottobre 2021, i lavoratori di Almaviva, che forniva il servizio di call center ad Alitalia, sarebbero dovuti essere contrattualizzati dalla società Covisian. Quest’ultima, in seguito a un bando di gara, si era aggiudicata la fornitura del servizio, dopo che Ita Airways (interamente partecipata dallo stato) era subentrata ad Alitalia. L’accordo, secondo i sindacati, prevedeva che 221 operatori fossero contrattualizzati in modo definitivo entro il 30 aprile, gli altri entro la fine dell’anno. Poi ci sarebbe stato il dietrofront di Ita.

Lo scorso 20 aprile era stato convocato un tavolo di confronto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dove erano stati invitati i vertici di Covisian, Almaviva e Ita Airways, i sindacati, il presidente della regione Sicilia e il sindaco del comune di Palermo. Tuttavia, Ita non si era presentata, definendosi parte lesa.

Dei 543 operatori a rischio, 221 sono già transitati da Almaviva a Covisian e dal primo maggio rimarrebbero senza lavoro. I restanti 322, invece si trovavano ancora nel bacino Almaviva, che ha annunciato di aver avviato una procedura di licenziamento collettivo.

