Non c’è dato che faccia cambiare idea al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in Europa, e non solo, continua a raccontare il progetto dei centri per migranti in Albania come un modello, «veri e propri precursori dei “return hubs”» proposti dalla Commissione Ue. L’ultima occasione per celebrare «la giusta direzione» è stata il Consiglio informale Giustizia e affari interni Ue a Copenaghen del 22 luglio. Invece, «l’operazione Albania è il più costoso, inumano e inutile strumento nella storia delle politiche migratorie italiane».

A dirlo una ricerca di Action Aid e dell’università di Bari, che per la prima volta hanno raccolto in una piattaforma – tramite accessi agli atti – una ricostruzione dei milioni effettivamente spesi dal governo italiano per far funzionare le strutture di Gjadër e Shëngjin, dove ad oggi – fa sapere la dem Rachele Scarpa – sono recluse 26 persone.

Costi fuori controllo

In base all’intesa siglata dalla premier Giorgia Meloni e dall’omologo albanese Edi Rama, i centri erano destinati ad accogliere migranti salvati dalle autorità italiane in acque internazionali. Prima quindi che l’esecutivo li trasformasse in Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), le strutture erano centri di trattenimento per chi proveniva da paesi di origine considerati sicuri, per chi quindi poteva essere sottoposto alle procedure accelerate di frontiera.

In questa veste, i centri tra ottobre e dicembre 2024 sono stati operativi per cinque giorni. Per 120 ore l’ente gestore Medihospes ha ricevuto dalla prefettura di Roma 570mila euro: «114mila euro al giorno per detenere 20 persone, liberate poi tutte in poche ore», dopo le decisioni dei giudici. Alle spese vive per la gestione, a cui dovranno aggiungersi quelle del 2025, bisogna considerare quelle per l’ospitalità e la ristorazione delle forze di polizia per cinque giorni: 528mila euro.

C’è poi un’ulteriore spesa, quella investita per la costruzione delle strutture, gestita dal ministero della Difesa. Il progetto iniziale prevedeva in totale una capienza di oltre mille posti. A fine marzo 2025, nei prefabbricati posizionati a ridosso del costone della montagna di Gjadër erano stati realizzati 400 posti. Per questi e per il centro non alloggiativo di Shëngjin il ministero ha sottoscritto contratti per 74,2 milioni di euro, «con un uso generalizzato dell’affidamento diretto», sottolinea la ricerca. L’unica regola era fare presto.

Dunque, un posto in Albania vale oltre 153mila euro. Costi che non hanno nulla a che vedere con le risorse spese per strutture analoghe costruite in Italia, come ad esempio il centro di trattenimento per richiedenti asilo (Ctra) di Porto Empedocle, che ha richiesto un milione di euro, poco più di 21mila euro a posto. «Un gigantesco fallimento», per i parlamentari di Avs Bonelli e Fratoianni, «sul piano politico, economico e dei diritti umani», di fronte al quale – dice la segretaria del Pd Schlein – «Meloni deve chiedere scusa agli italiani» e «deve dare risposte», aggiunge il dem Boccia. I contribuenti, dice il segretario di +Europa Magi, dovrebbero ribellarsi «a un governo che brucia centinaia di milioni di risorse, invece che spendere soldi nella sanità e nella scuola».

E infatti i costi sono fuori controllo: se nei sei anni precedenti il sistema detentivo per le persone di origine straniera (Cpr e Ctra) è costato poco meno di 93 milioni, nel 2024 la cifra è di quasi 96 milioni di euro. «Continua senza sosta dal 2017 l’investimento sul sistema detentivo, nonostante sia nei fatti ingovernabile e strutturalmente violento, lesivo dei diritti fondamentali e patogeno», denunciano le organizzazioni, ricordando che agli oltre 30 morti di detenzione amministrativa, si sono aggiunti tre decessi nei primi mesi del 2025.

«Detenere in modo illogico»

La rete dei Cpr e dei Ctra nel 2024 aveva una capienza ufficiale di 2.555 posti, senza contare i centri albanesi. Ritardi, proteste e danneggiamenti hanno portato la capienza al 46 per cento a fine anno. Nonostante ciò i 263 posti vuoti su un totale di 1.164 disponibili evidenziano l’illogicità e l’irrazionalità del «tentativo di utilizzare il Cpr di Gjadër per detenere la popolazione straniera irregolare presente in Italia», spiega Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per Action Aid.

Se poi si considera che il tasso di rimpatrio è al minimo storico, cade la giustificazione principale del governo, che continua a sostenere che il sistema Cpr renda più efficace la politica di rimpatrio. Dopo il naufragio di Cutro, la destra ha deciso di aumentare a 18 mesi il termine di trattenimento. Una scelta, si legge, che «non incide sul numero di rimpatri effettuati»: nel 2024 sono state rimpatriate 2.576 persone su 6.164, il 41,8 per cento. Cioè il 10,4 per cento delle persone che hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento.

Negli ultimi anni la detenzione amministrativa ha assunto una nuova funzione: recludere anche i richiedenti asilo, oltre il 45 per cento nel 2024. Quello che il professore Giuseppe Campesi dell’università di Bari definisce «un cambio di paradigma epocale».

A tutto ciò si aggiunge il velo di opacità che ricopre l’intero sistema, dai Cpr italiani a quelli in Albania, addirittura fuori dal territorio dell’Ue. Ora con una circolare del Viminale di aprile e alcune decisioni delle prefetture si stanno restringendo sempre di più i poteri ispettivi di garanti, parlamentari e consiglieri regionali, limitando la loro facoltà di entrare senza preavviso e la possibilità di parlare con le persone trattenute. C’è un ulteriore tentativo da parte del Viminale di rendere più difficile l’accesso alle informazioni di questi, li ha definiti l’eurodeputata del Pd Cecilia Strada, «buchi neri dei diritti».

