Le 60 pagine inviate ai giudici denunciano lo spreco di risorse dell’operazione oltre Adriatico. Il team legale dell’organizzazione ha poi segnalato all’Anac «presunte irregolarità nell’affidamento dell’appalto da 133 milioni per la gestione dei centri». Per finanziare i centri, sono stati sottratti fondi da diversi ministeri: Salute, Istruzione, Università

Un esperimento di ingegneria politica, amministrativa e giuridica. Così ActionAid e l’università di Bari definiscono l’operazione dei centri in Albania, promossa e fortemente difesa dal governo italiano – ufficialmente – per gestire i flussi migratori. Nei fatti, però, sottolinea il rapporto, si tratta di «un’operazione simbolica e contabile», più volte bloccata perché in contrasto con le norme nazionali ed europee, e altrettante volte modificata ricorrendo a sperimentazioni del diritto.

Prima centri di trattenimento per richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali dalle autorità italiane, provenienti da paesi cosiddetti sicuri e considerati non vulnerabili, poi – pur di farli funzionare – centro di permanenza per il rimpatrio, l’undicesimo Cpr italiano.

Nel nuovo focus pubblicato nella cornice del progetto Trattenuti, dal titolo “Il costo dell’eccezione. I centri in Albania”, emerge un esborso enorme di finanze pubbliche. Per questo, l’organizzazione e il team legale hanno presentato un esposto alla Corte dei conti per denunciarne lo spreco. Ora toccherà alla procura regionale del Lazio, che ha a disposizione tutti i dati del progetto, valutare se esercitare o meno l’azione erariale.

Gli avvocati hanno deciso di segnalare anche all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) «presunte irregolarità nell’affidamento dell’appalto da 133 milioni per la gestione dei centri» a Medihospes. Tra le criticità, rileva il rapporto, «non è stata verificata nemmeno la rilevanza internazionale dell’appalto, che avrebbe richiesto una procedura più trasparente e aperta».

«Deviazione di denaro»

Invece, la maggior parte dei contratti sottoscritti dal ministero della Difesa per la costruzione dei centri sono stati con affidamento diretto: su oltre 82 milioni di gare bandite, oltre 74 sono stati affidati direttamente, di cui 61,2 erogati concretamente.

Di questi, solo 10 milioni sono stati stanziati ad hoc attraverso il “Fondo difesa per costruzione di Cpr in Italia”. Gli altri – ad eccezione di 15,8 milioni del “Fondo per le esigenze indifferibili” – sono stati sottratti da diversi ministeri: 3,2 milioni di euro dal ministero della Salute, 3,8 dalla Cultura, quasi 3,6 dall’Istruzione, 3,8 dall’Università e dalla Ricerca. «Una deviazione di denaro verso attività ritenute illegittime dai giudici italiani ed europei», si legge. Più volte i tribunali di primo e secondo grado, così come la Corte di giustizia dell’Unione europea, hanno bloccato il progetto, portando il governo a piegare il diritto sul protocollo siglato con Tirana, e non il contrario.

«Soldi pubblici sottratti alla salute, alla giustizia e a welfare e servizi – sottolinea l’avvocato Antonello Ciervo che ha coordinato il team legale di ActionAid – ma anche a fondi per la gestione di emergenze. Una distorsione nell’uso di risorse pubbliche ancora più grave, vista l’illegittimità del modello dei centri albanesi».

Essere consapevoli dei costi enormi dell’operazione, però, non basta, sottolinea il rapporto. Perché quella che è una sperimentazione politica, giuridica e anche contabile costruisce un tipo preciso di società: «Se la detenzione amministrativa rispondesse al principio di efficienza della pubblica amministrazione, potremmo accettarla? Se un giorno di privazione della libertà personale fuori dai confini europei costasse un solo euro, potremmo ritenerci soddisfatti? I costi umani e di civiltà giuridica dell’operazione rendono insostenibile qualsiasi spesa», scrivono.

E ancora, «quanto siamo disposti a rinunciare – domani – anche ai nostri diritti, in nome dell’efficienza di un sistema di detenzione al di là del confine?».

I dati

È solo grazie alle richieste di accesso civico fatte dai ricercatori che si riesce a ricostruire un quadro completo dell’operazione. Perché i dati non sono pubblici e nemmeno semplici da richiedere. Sono dispersi tra molte amministrazioni e non esiste una rendicontazione unica. «Questo», si legge, «mostra sovrapposizioni di interventi e l’assenza di una guida centrale nella gestione della spesa pubblica».

Alla fine del 2024, il prezzo giornaliero per detenuto del centro albanese di Gjadër era tre volte quello di un Cpr sul suolo italiano. Nello stesso momento, segnala la ricerca, i centri in Italia non erano pieni: il 20 per cento dei posti effettivamente disponibili non era occupato.

La Difesa, oltre agli allestimenti iniziali, ha poi speso 2,6 milioni di euro per un intervento di manutenzione e forniture per la nave Libra, il pattugliatore della marina militare inizialmente usato per il trasferimento dei naufraghi, «ma soprattutto per viaggi e indennità di missione per Carabinieri e militari della Marina». Poi è stato ceduto a Tirana.

Il Viminale ha speso 630mila euro tra trasferimenti e acquisti di tecnologie per il controllo. Ma la «somma esorbitante riguarda il vitto e l’alloggio delle forze dell’ordine». Lo stesso servizio per il Cpr sardo di Macomer è costato quasi 6mila euro al giorno. In Albania, «per 120 ore di concreta operatività tra ottobre e dicembre, si è speso quasi 18 volte in più, € 105.616 al giorno. Oltre 28 volte se si guarda l’ammontare di un giorno a Palazzo San Gervasio».

Oltre al centro di trattenimento, a Gjadër c’è poi un piccolo penitenziario da 20 posti, mai utilizzato e consegnato al 70 per cento. Per questo spazio, il ministero della Giustizia ha stipulato contratti per quasi 2 milioni ed effettuato pagamenti (a maggio 2025) per 1,2.

Anche il ministero della Salute ha autorizzato spese per quasi 4,8 milioni e speso già 1,2 milioni. Nonostante ciò, evidenzia la ricerca, la sanità pubblica non garantisce nei fatti il diritto alla salute. Gli uffici dell’Usmaf, il servizio di frontiera, infatti «sono deserti da marzo 2025 e la “commissione vulnerabilità” si riunisce esclusivamente “da remoto”, solo in caso di “evidenze oggettive (referti e consulenze mediche specialistiche)” da parte del medico dell’ente gestore».

Dati e informazioni che hanno reso quindi – sottolineano ActionAid e l’università di Bari – «cruciale» una richiesta di controllo da parte della Corte dei Conti e dell’Anac, perché si tratta «di persone formalmente in custodia dello Stato, ma concretamente in mano a società private e cooperative».

