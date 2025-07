Per lungo tempo il governo italiano ha sostenuto che nei centri per migranti costruiti in Albania sono garantiti gli standard nazionali ed europei perché le strutture sono sotto la giurisdizione italiana. Una narrazione messa in dubbio non solo dalla Cassazione, nella relazione del Massimario e nel rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, ma anche dalla notizia, data da Altreconomia il 23 giugno, di un rimpatrio di cinque persone effettuato direttamente da Tirana verso l’Egitto il 9 maggio.

Nei 60 chilometri che separano l’aeroporto della capitale albanese dal centro di Gjadër, nel nord, non c’è alcun controllo giudiziario italiano. È territorio albanese e non è chiaro se ci siano o meno accordi specifici sulle operazioni di rimpatrio. Fonti vicine al dossier affermano che sono state «rispettate tutte le procedure di sicurezza previste», senza però spiegare sulla base di quale norma le autorità italiane abbiano organizzato il rimpatrio da un paese terzo. Solo un generico, «in applicazione del protocollo».

Forzare la mano

«C’è un accordo con l’Albania sui rimpatri? Le autorità italiane possono percorrere le strade albanesi e circolare nell’aeroporto di Tirana? Non c’è un riconoscimento della giurisdizione», commenta Salvatore Fachile, avvocato e socio dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi). Il governo, dice l’avvocato, «sta forzando molto la mano»: prima ha deciso di trasformare le strutture, rimaste vuote, in centri per il rimpatrio, senza modificare la legge di ratifica del protocollo. Poi, nonostante il rinvio pregiudiziale con cui la Cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia Ue se l’intesa con Tirana sia o meno compatibile con il diritto comunitario, un’imbarcazione della Guardia costiera italiana ha trasferito altre 15 persone nelle strutture oltre Adriatico.

«La prosecuzione dei trasferimenti, in spregio a questo pronunciamento, denota un livello di ostinazione politica che ignora consapevolmente le evidenze giuridiche», denuncia Asgi, che lo definisce «un segnale preoccupante rispetto allo stato di diritto e alla tenuta del principio di legalità nell’azione di governo». Il rimpatrio diretto dall’Albania è un ulteriore salto in avanti, con cui l’Italia espelle da un paese terzo, non appartenente all’Ue, senza un passaggio dal territorio di uno stato membro e soprattutto senza un monitoraggio sul rispetto dei diritti fondamentali.

A oggi, quello del 9 maggio è stato, secondo fonti governative, il primo e unico rimpatrio effettuato direttamente dall’Albania. Diretto al Cairo, il charter noleggiato dal ministero dell’Interno è partito da Roma, per poi fare tappa a Tirana e imbarcare cinque cittadini egiziani che, secondo Altreconomia, sarebbero stati portati a Gjadër nei primi giorni di maggio proprio in vista del trasferimento in Egitto.

«Questo è sicuramente uno sviluppo che accelera tutte le problematiche della finzione di territorialità», spiega Andreina De Leo, ricercatrice esperta di diritto dell’Ue e socia Asgi. «Quando il rimpatrio avviene da un aeroporto di un paese terzo che ha sovranità totale su quel territorio», continua De Leo, «è difficile imporre tutte le garanzie di uno stato membro».

È infatti più complicato, sottolinea, «riuscire a dimostrare tutti gli standard della direttiva, sia in fase di trattenimento sia in fase di rimpatrio». Perché in un paese terzo ci sono «differenze concrete» sulle garanzie del diritto di difesa, così come sull’accesso di organismi indipendenti. E, poi, cosa accade se una persona scappa in aeroporto? Interverrebbero le autorità albanesi?

Un esperimento

Il rimpatrio diretto, secondo la ricercatrice, mostra le criticità del progetto Albania in modo più evidente. Ma il problema della compatibilità con il diritto dell’Unione rimane anche se il rimpatrio dovesse avvenire dall’Italia. «È una situazione inedita. Non c’è un contrasto evidente con le direttive in materia di immigrazione e asilo», spiega, «perché il governo – al contrario dell’accordo tra il Regno Unito e il Ruanda o della recente proposta della Commissione europea di istituire return hubs fuori dal territorio Ue – non trasferisce alcun tipo di responsabilità al paese terzo».

De Leo si occupa di esternalizzazione delle frontiere e ricorda i tentativi degli stati membri di trovare «marchingegni per disfarsi della responsabilità». Al contrario, l’intesa con Tirana prevede che lo stato membro rimanga responsabile in toto. Ma, precisa, «viene usata la lontananza per svuotare le garanzie procedurali: limitare l’accesso effettivo alla procedura d’asilo», che oggi avviene in meno di 24 ore, «il contatto con i difensori, il monitoraggio di organismi indipendenti sia per quanto riguarda la procedura di asilo, che quella di rimpatrio». E così, per Asgi, «l’Italia si candida a laboratorio di un diritto materiale che precede il diritto formale».

La pronuncia della Corte di giustizia, che risponderà alla legittimità di questa nuova operazione del governo e della procedura extraterritoriale, «potrebbe mettere fine al modello in generale», conclude De Leo. Bisognerà attendere però diversi mesi. Nel frattempo, anche attraverso quella che le organizzazioni definiscono «opacità strutturale», l’esecutivo continua a forzare il diritto italiano ed europeo.

«Hanno capito che non c’è un meccanismo sanzionatorio», dice Fachile. O, almeno, i giudizi necessitano di tempo, mentre alle procedure amministrative bastano pochi giorni. E per la maggioranza è sufficiente per affermare che il protocollo funziona. Mentre il regime di opacità rende impossibile verificare il rispetto dei diritti, a partire dal diritto fondamentale alla libertà personale.

