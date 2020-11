È fissata per domani la camera di consiglio del processo sul crac del Credito cooperativo fiorentino che vede imputato, tra gli altri Denis Verdini. La sentenza è attesa per la tarda mattinata. Sempre oggi il Procuratore generale della Cassazione Pasquale Fimiani ha chiesto nella sua requisitoria l’appello bis per l'ex senatore Denis Verdini, accusato di bancarotta e altri reati nel processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Secondo il magistrato, sarebbero infatti da riesaminare alcuni episodi di bancarotta imputati a Verdini e sarebbero, inoltre, prescritti due capi di imputazione relativi alla truffa ai danni dello stato sui fondi per l'editoria. In appello Verdini era stato condannato dalla Corte di Firenze a sei anni e dieci mesi, dopo essere stato condannato a nove anni in primo grado.

L’ex senatore è stato presidente dal 1990 al 2010 del Credito Cooperativo Fiorentino (Ccf). Secondo le accuse, la banca sarebbe stata svuotata di ingenti risorse finanziarie sotto la sua gestione.

