Crans-Montana, le regole esistono ma non bastano a evitare le tragedie

Vitalba Azzollinigiurista
03 gennaio 2026 • 19:33Aggiornato, 03 gennaio 2026 • 19:34

Anche in Svizzera, come in Italia, sono prescritte norme e verifiche in materia di antincendio. Ma un conto sono le previsioni astratte, altro è la loro applicazione concreta. È il rispetto delle regole, nonché l’effettività e dall’efficacia dei controlli, anche e soprattutto inattesi, a fare la differenza. Ed è una differenza su cui si gioca la probabilità che un incendio resti un incidente e non diventi una strage

Dopo la tragedia di Crans-Montana qualcuno si chiede se in Italia la normativa vigente e i controlli in materia di antincendio siano più rigidi di quelli elvetici e avrebbero potuto scongiurare un evento del genere. Prima di dare una risposta, occorre verificare le regole esistenti nei due paesi. La sicurezza in Italia In Italia la disciplina della sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento si articola tramite diversi canali. Innanzitutto, l’apertura e l’esercizio dell’attivit

Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.