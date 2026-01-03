Crans-Montana, le regole esistono ma non bastano a evitare le tragedie

Anche in Svizzera, come in Italia, sono prescritte norme e verifiche in materia di antincendio. Ma un conto sono le previsioni astratte, altro è la loro applicazione concreta. È il rispetto delle regole, nonché l’effettività e dall’efficacia dei controlli, anche e soprattutto inattesi, a fare la differenza. Ed è una differenza su cui si gioca la probabilità che un incendio resti un incidente e non diventi una strage