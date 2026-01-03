Crans-Montana, le regole esistono ma non bastano a evitare le tragedie

Anche in Svizzera, come in Italia, sono prescritte norme e verifiche in materia di antincendio. Ma un conto sono le previsioni astratte, altro è la loro applicazione concreta. È il rispetto delle regole, nonché l’effettività e dall’efficacia dei controlli, anche e soprattutto inattesi, a fare la differenza. Ed è una differenza su cui si gioca la probabilità che un incendio resti un incidente e non diventi una strage
Dopo la tragedia di Crans-Montana qualcuno si chiede se in Italia la normativa vigente e i controlli in materia di antincendio siano più rigidi di quelli elvetici e avrebbero potuto scongiurare un evento del genere. Prima di dare una risposta, occorre verificare le regole esistenti nei due paesi. La sicurezza in Italia In Italia la disciplina della sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento si articola tramite diversi canali. Innanzitutto, l’apertura e l’esercizio dell’attivit