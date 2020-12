I carabinieri del Nas di Cremona in collaborazione col personale dell’Agenzia delle dogane e monopoli di Trieste, hanno sequestrato 900mila mascherine facciali, importate dalla Repubblica Popolare Cinese, per un valore complessivo di un milione e mezzo di euro. Il sequestro è avvenuto a conclusione di un’attività ispettiva condotta presso un deposito in provincia di Vicenza riconducibile a una società specializzata nella distribuzione sul territorio nazionale di dispositivi medici di protezione individuale con sede legale a Milano.

Sul materiale sequestrato è stata accertata la mancanza di attestazioni inerenti la conformità CE prevista per i dispositivi di "classe I". Lo scorso 12 dicembre, i Nas di Cremona, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane di Trieste, avevano già sequestrato in provincia di Pavia, altre 800mila mascherine di provenienza cinese.

