Tra crisi, calo demografico e opportunità. Storie dei negozi di giocattoli che resistono

Colossi del settore, come Città del Sole o il gruppo Preziosi, sono in crisi. Colpa del calo delle nascite e della società che muta. Ma la vendita online è in crescita come non mai. E si affermano storiche botteghe sul territorio che spesso offrono anche altro

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Peluche, giocattoli in legno e stoffa, ma anche Lego e Playmobil. Sono loro i nuovi protagonisti di un mondo dei giocattoli che sta cambiando pelle: alcuni grandi marchi sono da tempo in crisi e il mercato sente fortemente la concorrenza dell’online e, soprattutto, il calo delle nascite. I dati più recenti dell’Istat confermano infatti l’inverno demografico italiano: nel 2025 le nascite sono state 355mila, in calo del 3,9 per cento rispetto alle 369.944 del 2024, mentre il tasso di natalità è sc