un settore in continuo cambiamento

Tra crisi, calo demografico e opportunità. Storie dei negozi di giocattoli che resistono

Lucio Palmisano
07 maggio 2026 • 07:00

Colossi del settore, come Città del Sole o il gruppo Preziosi, sono in crisi. Colpa del calo delle nascite e della società che muta. Ma la vendita online è in crescita come non mai. E si affermano storiche botteghe sul territorio che spesso offrono anche altro

Peluche, giocattoli in legno e stoffa, ma anche Lego e Playmobil. Sono loro i nuovi protagonisti di un mondo dei giocattoli che sta cambiando pelle: alcuni grandi marchi sono da tempo in crisi e il mercato sente fortemente la concorrenza dell’online e, soprattutto, il calo delle nascite. I dati più recenti dell’Istat confermano infatti l’inverno demografico italiano: nel 2025 le nascite sono state 355mila, in calo del 3,9 per cento rispetto alle 369.944 del 2024, mentre il tasso di natalità è sc

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Lucio Palmisano
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Lucio Palmisano

Pugliese a Milano. Laureato in Relazioni internazionali, è giornalista professionista dal 2021 e si occupa di esteri, soprattutto Unione europea, e ambiente. Ha collaborato con Linkiesta e Il Fatto Quotidiano, oggi per Sky Tg24