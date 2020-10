Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus, lo ha comunicato la Seleção, la nazionale portoghese di calcio. Il giocatore, che in Italia gioca con la Juventus, sta bene, è senza sintomi ed è in isolamento.

Ronaldo si stava allenando con la nazionale in Portogallo, ma dopo il test positivo al Covid-19, la Seleção ha fatto sapere che mercoledì il calciatore non affronterà la Svezia con la sua squadra.

A seguito della positività, gli altri giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione dell'allenatore, Fernando Santos, per gli allenamenti di questo pomeriggio.

La partita, conclude il comunicato, è valida per la fase di qualificazione per la Uefa Nations League, ed è in programma come previsto mercoledì alle 19:45, ad Alvalade.

Ieri Ronaldo ha postato sui social una foto mentre era a pranzo con la squadra.

© Riproduzione riservata