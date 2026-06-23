Crosetto, gintoneria e nomine. Un commercialista alla Difesa

La società di consulenza del ministro è domiciliata nello studio di Invitti, oggi in Aid e Avio. Il professionista è di casa anche negli Emirati. Tutti gli appalti con la Difesa del socio nel bar

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Due quartieri diversi. Uno è Prati, sede della gintoneria in cui ha investito il ministro della Difesa Guido Crosetto insieme alla moglie. L’altro è l’Eur, dove si trova la sede della neonata società di consulenza, la Gigi core, con cui il numero uno del dicastero di via XX settembre ha comprato una quota del locale. All’indirizzo indicato sui documenti camerali della srl di Crosetto e della moglie Gaia Saponaro non c’è però alcuna traccia della Gigi core: c’è, al contrario, come scopre ora Doma