Si legge la “E” di Emergency sulle bardature dei medici mentre vengono messi a punto protocolli e si assistono i malati. Continua a Crotone il lavoro di Emergency in Calabria, dove è stato aperto il reparto Covid-19 entrato ufficialmente in operatività il 5 dicembre con il primo paziente, come annunciato dal fondatore dell’associazione, Gino Strada. Ad oggi sono 13 i pazienti ricoverati sui 31 posti disponibili. Emergency fa sapere che nella struttura l’associazione conta cinque infermieri, sei medici, due operatori socio sanitari due fisioterapisti, e quattro responsabili della logistica.

L’azienda sanitaria provinciale ha inoltre messo a disposizione 8 operatori sanitari, 1 infermiere e altri 4 stanno facendo le visite per poter entrare nel reparto. Si attendono adesso disposizioni del nuovo commissario Guido Longo per un eventuale incremento dell’azione di Emergency sul territorio.

© Riproduzione riservata