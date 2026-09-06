Il custode giudiziario? A Roma lo fa il boss del clan Casamonica

Il celebre parco di Caracalla è stato sequestrato dai pm per presunti abusi edilizi. Il titolare dell’impresa nomina custode il boss condannato per mafia. «Ha scontato la pena»
L’ultima volta era uscito di casa chiedendo ai carabinieri di fare attenzione al suo Rolex mentre i militari lo arrestavano contestandogli il reato impronunciabile a Roma: l’associazione mafiosa. Era il 2018, l’anno del tramonto di un’epoca di crimine, sopraffazione e impunità. Poi il carcere, la condanna per mafia, e il 41 bis. Giuseppe Casamonica, detto Bitalo, pezzo da novanta del clan autoctono più potente del Lazio, è tornato. Per capirlo basta passeggiare tra gli incanti di Roma: all’ester