Uno dei capi della famiglia criminale in libertà

Il custode giudiziario? A Roma lo fa il boss del clan Casamonica

Nello Trocchia
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06 settembre 2026 • 20:18

Il celebre parco di Caracalla è stato sequestrato dai pm per presunti abusi edilizi. Il titolare dell’impresa nomina custode il boss condannato per mafia. «Ha scontato la pena»

L’ultima volta era uscito di casa chiedendo ai carabinieri di fare attenzione al suo Rolex mentre i militari lo arrestavano contestandogli il reato impronunciabile a Roma: l’associazione mafiosa. Era il 2018, l’anno del tramonto di un’epoca di crimine, sopraffazione e impunità. Poi il carcere, la condanna per mafia, e il 41 bis. Giuseppe Casamonica, detto Bitalo, pezzo da novanta del clan autoctono più potente del Lazio, è tornato. Per capirlo basta passeggiare tra gli incanti di Roma: all’ester

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.