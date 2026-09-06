Il custode giudiziario? A Roma lo fa il boss del clan Casamonica

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L’ultima volta era uscito di casa chiedendo ai carabinieri di fare attenzione al suo Rolex mentre i militari lo arrestavano contestandogli il reato impronunciabile a Roma: l’associazione mafiosa. Era il 2018, l’anno del tramonto di un’epoca di crimine, sopraffazione e impunità. Poi il carcere, la condanna per mafia, e il 41 bis. Giuseppe Casamonica, detto Bitalo, pezzo da novanta del clan autoctono più potente del Lazio, è tornato. Per capirlo basta passeggiare tra gli incanti di Roma: all’ester