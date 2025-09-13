Veleni, segreti e revenge porn: il caso Cocci diventa politico e fa luce sul modus operandi di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. A Rovigo il giallo delle mail hackerate ha costretto la procura ad aprire un fascicolo. Sull’isola i big sono in guerra per il potere

Una faida interna, una storia di tradimenti che ora turba tutto il partito di Giorgia Meloni. Chi sono davvero i suoi Fratelli? Cosa sono disposti a fare per ottenere sempre più consensi? A rispondere è l’inchiesta della procura di Prato sul ricatto intessuto a danno dell’ormai ex candidato in pectore alle regionali di ottobre, l’avvocato Tommaso Cocci.

L’indagine, tutt’altro che chiusa, è diventata un caso politico: non solo Cocci ha deciso di fare un passo indietro, ma uno degli indagati, Claudio Belgiorno, già consigliere comunale, ha comunicato ufficialmente di lasciare Fratelli d’Italia. «L’unica via – dice – per poter ristabilire la verità su fatti e circostanze che mi hanno ingiustamente messo in discussione».

Lunedì 15 l’ex meloniano dovrà presentarsi davanti ai pm che lo accusano di revenge porn e diffamazione in concorso col vicepresidente del consiglio comunale di Empoli, Andrea Poggianti, interrogato venerdì. «Triste vicenda per la quale invoco la presunzione d’innocenza – dichiara l’ex di FdI – Escludo categoricamente le dimissioni politiche». C’è chi cede, dunque, e chi prova a resistere. Aggrappandosi forse a un garantismo di facciata. Ciò che è certo è che le carte del procedimento – che mette insieme massoneria, politica e ora anche quelli che sarebbero presunti legami di Cocci con il mondo dell’imprenditoria cinese – raccontano di relazioni vendicative, gelosie profonde, veleni.

Dossieraggio a Prato

Veleni tali da indurre Poggianti – ha riferito Cocci agli inquirenti – a realizzare una «non ancora accertata attività di dossieraggio su appartenenti al partito di FdI a Prato». Ma oltre all’interesse di natura politica, per il politico di Empoli il «rancore nutrito nei confronti di Cocci» sarebbe personale e dovuto «all’interruzione di una relazione» con l’astro nascente della destra toscana.

Così per tutte queste ragioni lo stesso Poggianti si sarebbe accordato con Belgiorno per concretizzare il presunto piano criminale. «Dal narrato di Cocci – si legge negli atti giudiziari – emergono plurimi elementi dai quali è ragionevole trarre la sussistenza di un interesse concreto di Belgiorno a screditare il suo avversario politico».

Un esempio? Cocci sarebbe stato determinante per gli investigatori al lavoro sull’inchiesta “Rimborsi” a carico di Belgiorno: quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha ricevuto l’avviso di conclusione indagine per truffa ai danni dello Stato. In particolare il 2 ottobre 2024 Cocci è stato sentito dai finanzieri di Prato come persona informata sui fatti, dichiarando, in base a quanto è scritto nel verbale visionato da Domani, «che non vi siano stati eventi che abbiano giustificato l’assiduità degli incontri consiliari indicati».

Quelli, cioè, a cui Belgiorno «attestava falsamente di aver partecipato inducendo in errore il suo datore di lavoro e presentando al comune di Prato una richiesta di rimborso di 32 ore per attività politica in realtà non eseguita». Oggi Belgiorno, tramite il suo avvocato, parla di «estraneità agli addebiti e danno d’immagine incommensurabile».

Il metodo dei patrioti

Ma non è solo Prato. Anche a Rovigo c’è un caso che coinvolge Fratelli d’Italia e parla di una vera e propria guerra intestina che ha portato la procura ad aprire un fascicolo – al momento senza indagati – in cui i reati ipotizzati sono quelli di concorso abusivo a sistemi informatici e scambio d’identità. Cos’è successo? Un giorno di luglio i vertici nazionali del primo partito di governo – tra cui Giovanni Donzelli – si sono svegliati e hanno trovato nei loro telefoni una strana mail inviata dalla consigliera comunale Sara Moretto. Nel testo venivano screditati e delegittimati colleghi in quota FdI.

Ma Moretto, sorella del presidente dell’assise rodigiana, non aveva mai inviato quelle mail. Per questo i magistrati stanno lavorando a ritmo serrato per capire chi sia stato l’autore del disegno criminoso. I sospetti però, come risulta a Domani, ricadrebbero su esponenti del partito: gli unici a poter conoscere alcuni dei dettagli del contenuto della mail. «L’effetto voleva essere quello di mettere in cattiva luce Sara, facendola passare per colei che diffama i colleghi di partito per avvantaggiare il fratello», dice l’avvocato della giovane politica, Giampietro Berti. Che poi aggiunge: «I fari della procura dovranno essere estesi anche a chi ha fatto circolare la mail. Non ci si potrà focalizzare soltanto su chi ha inviato per primo quel testo».

Complotti, dunque, che parlano di crepe all’interno di uno stesso partito. E di modus operandi su cui, probabilmente, la presidente del Consiglio dovrà dire la sua. Sono leciti? Sono spie di una disgregazione che è solo all’inizio? Anche in Sicilia all’indomani delle inchieste che hanno travolto Fratelli d’Italia, i meloniani escono a pezzi.

Il consigliere regionale Carlo Auteri, ad esempio, ha lasciato da tempo il partito, passando nella Democrazia cristiana di Totò Cuffaro dopo i casi dei finanziamenti alle associazioni a lui vicine e delle minacce al collega dell’opposizione Ismaele La Vardera. L’assessora al Turismo, Elvira Amata, è finita sotto inchiesta per corruzione a Palermo, e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, delfino del presidente del Senato Ignazio La Russa, ha ricevuto l’avviso di conclusione indagine dalla stessa procura. Il quadro è complicato.

Le rumorose dimissioni del potente meloniano Manlio Messina (non indagato nell’inchiesta palermitana) dal gruppo di FdI alla Camera, sono il frutto di una guerra interna taciuta ma che scuote il partito dalla base: Messina infatti chiedeva di prendere le difese di Auteri, si racconta di litigi con i vertici romani, ma è rimasto solo e quindi ha preferito lasciare il partito. Insomma dalla Sicilia alla Toscana fino al Veneto, i Fratelli d’Italia sono funestati da guerre per il potere.

