Da Veltroni a Gualtieri, l’ultima chiamata per gli ex Mercati generali

La grande area nel cuore della Capitale è abbandonata da 24 anni. Ora la svolta. Previsti uno studentato da 2mila posti e 40mila metri quadri di aree pubbliche

true false

Una storia lunga oltre vent’anni di degrado e tentativi di riqualificazione mai portati a termine di un’area di 90mila metri quadri, tra Testaccio e Garbatella, nel cuore di Roma. La sintesi dei problemi di una metropoli alle prese con l’era post-industriale. Nei prossimi giorni, però, potrebbe iniziare l’ultimo miglio per il rilancio – nell’ottica della rigenerazione urbana – degli ex Mercati generali. I tavoli di confronto L’obiettivo del rilancio ha abbracciato varie giunte. Il risultato è