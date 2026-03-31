Dai Miró (all’asta) a Gio Ponti. Ecco la collezione Santanchè

Una delle aziende fallite, a lei riconducibili, possedeva opere per 1,8 milioni, poi svalutate. I conti di Bioera presso Signature Bank e i soldi inviati al misterioso fondo emiratino Negma
Un dipinto del maestro surrealista Joan Miró. Capolavori di arte moderna come Charlemagne di Ouattara Watts, quadro stimato circa 40mila euro. E poi pezzi d’antiquariato: dal divano di Gio Ponti fino al mobile bar di Aldo Tura, passando per librerie, tavoli, vasi pregiati. Negli atti d’indagine dei pm di Milano su Bioera, la società fallita che ha comportato l’iscrizione per bancarotta fraudolenta di Daniela Santanchè, si fa il punto sui conti dell’azienda un tempo attiva nel settore dei prodott