Dalla Puglia a Bogotà: Zuluaga alla ricerca della madre sparita

Juan Camilo Zuluaga vive in Puglia e ora fa lo chef. Figlio di un capo delle Farc colombiane, sua madre è stata rapita dall’esercito e non è più tornata: è una delle tante desaparecidas
Da San Vito dei Normanni, in Puglia, Bogotà dista 9.300 chilometri. Juan Camilo Zuluaga Tordecilla, 41 anni, mostra questa distanza oceanica a suo figlio, facendo girare il mappamondo tra le dita. Sempre con le dita prepara delle tapas in un ristorante a San Vito dove lavora come chef. Con la farina di mais prepara una pasta madre. Ed è qui che la distanza sembra accorciarsi. Figlio di Bernardo Gutierrez Zuluaga, comandante rivoluzionario colombiano, Camilo aveva cinque anni quando la madre, Amp