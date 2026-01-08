lo chef cerca la verità sui desaparecidos colombiani

Dalla Puglia a Bogotà: Zuluaga alla ricerca della madre sparita

Diana Ligorio
08 gennaio 2026 • 07:00

Juan Camilo Zuluaga vive in Puglia e ora fa lo chef. Figlio di un capo delle Farc colombiane, sua madre è stata rapita dall’esercito e non è più tornata: è una delle tante desaparecidas

Da San Vito dei Normanni, in Puglia, Bogotà dista 9.300 chilometri. Juan Camilo Zuluaga Tordecilla, 41 anni, mostra questa distanza oceanica a suo figlio, facendo girare il mappamondo tra le dita. Sempre con le dita prepara delle tapas in un ristorante a San Vito dove lavora come chef. Con la farina di mais prepara una pasta madre. Ed è qui che la distanza sembra accorciarsi. Figlio di Bernardo Gutierrez Zuluaga, comandante rivoluzionario colombiano, Camilo aveva cinque anni quando la madre, Amp

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.