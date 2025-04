"Noi sappiamo cosa sia il Made in Italy, come si realizza una politica industriale e come si valorizza il lavoro. E sappiamo anche come si tutela la nazione. Chi chiama alla guerra contro gli Stati Uniti non vuole il bene del paese: spesso è un fenomeno del passato, un rigurgito del comunismo" ha detto, in un'intervista alla Stampa, il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso.

"Pensi se vi fosse una reazione simile negli States, se qualcuno li prendesse sul serio e invitasse a boicottare il Made in Italy" aggiunge. Cosa può fare il governo per supportare le imprese più esposte ai dazi di Trump? "Indicare all'Europa la strada maestra del dialogo con gli Stati Uniti per scongiurare l'escalation e quindi la guerra commerciale e, nel contempo, difendere il mercato interno dall'ondata di sovrapproduzione cinese, adottando misure di salvaguardia per evitare che si riversi interamente sul nostro continente" risponde il ministro.