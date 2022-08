Dopo i disservizi della piattaforma Dazn durante la prima giornata di Serie A, l’Agcom interviene chiedendo chiarimenti e misure per risolvere i problemi di streaming. In mattinata anche la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha annunciato che avrebbe convocato un tavolo urgente per «affrontare il prima possibile quanto accaduto».

Le problematiche

Nella giornata di ieri, migliaia di utenti hanno riscontrato diverse difficoltà per accedere alla piattaforma e vedere le partite di campionato e hanno scatenato la loro rabbia sui social network.

Oggi l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha pubblicato una nota sull’accaduto: «A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute – si legge nella nota dell'Autorità – l’Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società sta operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata».

«Agcom – continua il comunicato – ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera adottata dall’Autorità. Agcom si riserva, a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria».

Dazn ha diffuso un comunicato di scuse e ha definito l’accaduto un «evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati». Inoltre, la società ha annunciato: «Provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l’impegno che ci prendiamo».

Per far fronte ai disservizi la società ieri ha erogato dei link di emergenza per gli utenti.

© Riproduzione riservata