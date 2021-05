«Un vecchio amico te lo dice con il cuore, sei infame e non vali più niente, te lo dico con i sentimenti. Si nu pentit, ci hai traditi, non vali niente, sei lo scuorno (la vergogna della gente, ndr), sei un pentito uomo fallito, hai dimenticato i compagni, sei fuoco di montagna», dice il cantante Daniele De Martino nel suo nuovo singolo intitolato «Si nu pentito» e dedicato ai collaboratori di giustizia.

Pubblicato sulla piattaforma yuotube, il 13 maggio, il video ha già raggiunto quasi 50 mila visualizzazioni e ha provocato polemiche per l'ennesimo testo inneggiante ai valori della malavita che dileggia chi sceglie la strada del pentimento. Il frasario è sempre lo stesso, i pentiti diventano infami, l'onore diventa ossequio al silenzio e all'omertà.

«Quando stavi fuori ti atteggiavi, quanto ti hanno chiuso ti è mancata l'aria, hai avuto paura delle squadre avversarie», canta De Martino che aggiunge: «Sei stipendiato senza fare reati, accendete le sirene che ci attende la galera».

Allude alle retate e agli arresti che seguono ogni pentimento di boss e gregari. De Martino chiosa il testo, interrompendo il sottofondo musicale, con una massima che celebra il vincolo dell'appartenenza criminale: «Con onore e dignità voi restate là perché o carcere vo sapit fa (sapete farvi il carcere, ndr)».

I commenti al video sono celebrativi ed esaltano musica e testo del nuovo singolo di De Martino che non è nuovo a canzoni simili. Nel 2019 un comune, in provincia di Bari, aveva ritirato il sostegno economico a una festa che ospitava il neomelodico, il quale si difese con queste parole: «Non faccio parte della mafia, ma del mio pubblico. Sono molto cattolico, ho tanta fede in Dio, non escludo nessuno, nemmeno chi fa peccati, li perdono.

Miei cari giornalisti, prima di scrivere un articolo su un giovane che non disturba mai nessuno, provate a ragionare da genitori. Canto per tanti bambini che si innamorano con le mie canzoni. Faccio del bene. Scrivete qualcosa di bello». Anche in questo caso nulla di nuovo con la solita litania dei giornalisti che «scrivono cose brutte per vendere copie», della fede in Dio e dei «bambini innamorati della sua musica».

All'epoca avevano fatto molto discutere altre due canzoni di De Martino. In una cantava e mostrava l'affiliazione di un ragazzo. Nell'altra, dal titolo «Comando io», un boss usciva dal carcere e ammazzava il killer del padre tra sangue, sparatorie e agguati.

De Martino, siciliano di nascita, canta in napoletano e colleziona ospitate, l'ultima nel programma di Canale 5 di Pio e Amedeo, e seguaci, sono oltre mezzo milione le persone a seguirlo su facebook.

L'ultimo singolo «Si nu pentito» preannuncia l'uscita anche di un film dove il protagonista sarà De Martino, il cantante che perdona tutti tranne i pentiti.

