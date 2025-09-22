Deas punta su Festucci, era in affari con Crosetto jr.

true false

Un’altra trasformazione. Un’altra rivoluzione interna. Non sembra esserci pace per Deas, la società attiva nel settore della cybersicurezza che negli anni ha fatto incetta di appalti e affidamenti d’oro. Dallo scorso marzo, quando gli uomini della Guardia di finanza di Roma ne hanno perquisito le sedi, molte cose sono cambiate. Indagata per tentato peculato, in concorso all’ad di Sogei Cristiano Cannarsa, la proprietaria della spa, Stefania Ranzato, ha fatto un passo indietro. E così l’ex capo d