Secondo l’Agenzia europea del farmaco (Ema) il vaccino AstraZeneca è «sicuro ed efficace» e non causa un generale incremento del rischio associato ai coaguli di sangue. L’agenzia non è però riuscita ad escludere i legami tra il vaccino e una rara forma di trombosi cerebrale. Questo potenziale rischio andrà attentamente monitorato, dice l’agenzia, e dovrà essere inserito nel foglio illustrativo del vaccino.

La decisione di oggi permetterà ai paesi che hanno sospeso la somministrazione di ricominciare a distribuire il vaccino. Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi è stato il primo capo di governo europeo ad annunciare che nel suo paese le vaccinazioni con AstraZeneca ricominceranno già domani.

L’Ema nel frattempo proseguirà le sue indagine e potrebbe richiedere una modifica delle informazioni che accompagnano il vaccino affinché includano i potenziali rischi individuati negli ultimi giorni. L’agenzia sta studiando anche metodi alternativi per informare pazienti e operatori sanitari di questa possibile connessione.

A proposito del vaccino e della modifica della revisione di questi giorni, la direttrice dell’Ema Emer Cooke ha detto: «Se fosse per me mi vaccinerei domani, ma vorrei sapere cosa mi accadrà successivamente e garantire questo è quello che abbiamo provato a fare».

Secondo Sabien Straus, presidente della commissione farmacovigilanza di Ema, la modifica degli avvertimenti riguardo al vaccino «è importante che venga comunicato a pubblico e operatori perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo di mitigare gli effetti collaterali».

La revisione da parte di Ema del vaccino prodotto da AstraZeneca i cui risultati sono stati presentati oggi era iniziata questa settimana dopo che diversi paesi avevano segnalato alcuni casi sospetti di una rara forma di trombosi in persone che avevano da poco ricevuto il vaccino. La somministrazione del vaccino è stata sospesa in Italia, Germania, Francia, Spagna e in un’altra dozzina di paesi europei.

Ema non ha mai sospeso l’utilizzo di AstraZeneca, una decisione presa dai singoli stati membri, e ha sempre ribadito che il vaccino è sicuro e fornisce maggiori benefici dei potenziali rischi.

Negli ultimi giorni, Ema ha sottoposto a revisione una serie di dati arrivati dalla Germania e da altri paesi nei quali si segnala un numero potenzialmente anomalo di casi di Cvst, una patologia che colpisce le vene del cervello la cui frequenza nella popolazione è controversa, ma che è normalmente nell’ordine di pochi casi per milione di abitanti.

Non ha invece fatto in tempo ad esaminare un nuovo rapporto proveniente dalla Norvegia, insieme alla Germania il paese dove si erano sviluppata la maggior preoccupazione per questa rara patologia.

Secondo il Paul Ehrlich Institute, che in Germania è incaricato di vigilare sui vaccini, l’aspettativa era di registrate 1-1,4 casi di Cvst ogni milione di persone vaccinate. Tra gli 1,6 milioni che hanno ricevuto AstraZeneca, invece, hanno riscontrato sette casi di Cvst (di cui tre mortali), per una media di quattro ogni milione di persone, il quadruplo delle attese.

Con la revisione di oggi, l’Ema ha ribadito le conclusioni che aveva già espresso negli ultimi giorni ed escluso un possibile collegamento tra vaccino e rischio generale di trombosi.

