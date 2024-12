Stretta per la protezione speciale, ridotti i termini per impugnare le domande di richiesta asilo e i fermi amministrativi alle navi delle ong. Controllo dei cellulari dei migranti e nuove misure che tutelano i braccianti che denunciano. Le nuove misure del decreto su cui il governo ha posto la fiducia

Il Senato ha approvato il nuovo decreto flussi. Il provvedimento, che era già stato approvato alla Camera, ha ricevuto l’ok definitivo con 99 sì, 65 no e un astenuto. Sul testo il governo aveva posto la fiducia dopo che sono state introdotte una serie di modifiche a causa di alcune criticità rilevate nei mesi scorsi. Ma all’interno del provvedimento ci sono anche nuove regole in tema migratorio, ampiamente criticate dalla società civile. Tra queste c’è lo spostamento delle competenze sui ricorsi in materia di respingimento dalle sezioni immigrazione alle corti d’appello oltre che a strette per i ricongiungimenti familiari (ora sono necessari una serie di requisiti tra cui il soggiorno legale per almeno due anni, la conformità dell'alloggio, legata alla verifica del numero degli occupanti e ai requisiti minimi di superficie ed igienico-sanitari). Inoltre il provvedimento prevede una lista di paesi sicuri stabilita per legge e non più per decreto ministeriale.

Ma il documento pone anche una questione di trasparenza nei confronti della gestione delle frontiere esterne con l’aiuto e i finanziamenti a paesi stranieri. È prevista, infatti, la secretazione degli appalti per l'affidamento a paesi terzi di mezzi per il controllo delle frontiere. Questo significa che l’opinione pubblica non sarà più a conoscenza di quante motovedette l’Italia invia alle guardie costiere di paesi come Tunisia, Libia ed Egitto e con le quali vengono poi compiute violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti che vengono intercettati in mare.

Paesi sicuri

Dopo l’annullamento delle convalide dei migranti inviati nei centri costruiti dall’Italia in Albania, il governo ha ritenuto di elencare per legge i paesi sicuri. Si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. L'elenco ricalca quello del decreto del Ministro degli affari esteri del 2024, salvo tre paesi (Camerun, Colombia, Nigeria) per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità. Il testo inoltre prevede una informativa annuale del governo sull'individuazione dei paesi di origine sicuri.

Competenza alle corti d’appello

È stato approvato anche l’emendamento della deputata Sara Kelany di Fratelli d’Italia che sposta la competenza in materia di trattenimenti dei richiedenti asilo, dalla sezione specializzata alla Corte d’appello. Una misura introdotta dopo le critiche del miliardario Elon Musk ai giudici italiani che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti provenienti da Egitto e Bangladesh in Albania.

Il controllo dei telefoni e la revoca della protezione speciale

Il provvedimento prevede anche una misura invasiva della privacy nei confronti dei migranti. Qualora le autorità non riescono ad accertare le loro identità il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici in suo possesso: cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook. È stata stabilità anche la possibilità di revoca della protezione speciale, già fortemente penalizzata da precedenti misure adottate dal governo Meloni, che viene ammessa se sussistono fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello stato.

Stretta alle ong

Per le navi di ricerca e soccorso in mare viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale possono impugnare davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo dopo aver salvato i migranti in mare. Nell’ultimo anno diversi fermi sono stati poi revocati dalle autorità giudiziarie che hanno smontato di fatto alcune delle accuse del governo contro le ong. Sono stati anche ridotti della metà i termini per l’impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale.

È stata estesa anche la possibilità di disporre il respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera anche nei confronti degli stranieri rintracciati in operazioni di controllo alle frontiere, incluse quelle di soccorso in mare, e condotti nelle zone di transito e di frontiera individuate per l'applicazione delle procedure accelerate alle domande di protezione internazionale.

Lavoratori stranieri

Per il 2025 sono previsti fino a diecimila nulla osta di lavoro al di fuori delle quote annuali già stabilite, ma solo per colf e badanti. Mentre vengono aumentate a 110mila le quote di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero (47.000 devono essere riservate ai dipendenti agricoli). Viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno della durata di sei mesi prorogabile per le vittime di sfruttamento lavorativo che denunciano le loro condizioni. Il bracciante straniero vittima di caporalato che si rivolte alle autorità è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti come condizione per l'ammissione al beneficio. Mentre sale da 50 mila a 60 mila euro la sanzione massima prevista per le violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

Misure speciali di sicurezza

Vengono introdotti: l'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen; l'eliminazione dell'obbligo di dare preavviso dei provvedimenti di rigetto del visto; l'obbligo di verifiche preventive per i nulla osta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati più spesso oggetto di violazioni; l'inserimento di nuovo personale (250 unità) per gli sportelli immigrazione; la possibilità per un lavoratore stagionale a cui è scaduto il contratto di non essere espulso immediatamente ma di avere un permesso temporaneo della durata di 60 giorni per cercare un nuovo impiego.

