Con l’ennesima forzatura il governo ha ottenuto dalla Camera la fiducia sul decreto Sicurezza. Un «golpe amministrativo», lo ha chiamato il coportavoce della Rete nazionale A pieno regime e assessore del III municipio di Roma Luca Blasi, colpito durante la manifestazione del 26 maggio con diverse manganellate alla testa dalle forze dell’ordine. «È la modifica del piano democratico della Repubblica italiana», ha detto davanti a Montecitorio, in un presidio in vista della manifestazione nazionale del 31 maggio.

Lo scenario era atteso: dopo aver blindato il testo in commissione, il governo ha posto la fiducia ottenendo, senza colpi di scena, 201 voti favorevoli, 117 contrari e cinque astenuti. Nei prossimi giorni si attende il voto finale e poi il testo passerà al Senato.

La maggior parte delle disposizioni che delineano – ha detto il deputato Cinque stelle Alfonso Colucci – «uno stato di polizia», erano già contenute nel disegno di legge approvato a Montecitorio e poi bloccato in Senato. Perché «persino per la vostra maggioranza era eccessivo», ha commentato Benedetto Della Vedova di +Europa. In quel momento, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha deciso di annullare qualunque discussione e dibattito parlamentare e introdurre – in contrasto con «la riserva di legge», ha ricordato Roberto Giachetti di Italia viva, 14 nuove fattispecie di reato e nove aggravanti con un decreto legge.

Parlamento esautorato

Le opposizioni hanno raccontato un parlamento mortificato e svilito. «La scelta del decreto è finalizzata ad aggirare ciò che in un disegno di legge non avreste potuto fare», ha detto Giachetti, «cioè forzature in commissione, doppie tagliole e la fiducia che impedisce ogni discussione». La fiducia, ha ricordato il dem Matteo Mauri, interviene quando «non ci si fida della propria maggioranza». Per Della Vedova «l’unica necessità e urgenza» – caratteristiche necessarie per ricorrere alla decretazione d’urgenza – «sono bypassare la diatriba all’interno della vostra maggioranza», sostenitrice di un governo che ha «raggiunto il record di fiducie», in tutto «90 in circa 31 mesi».

L’idea di sicurezza dietro questo pacchetto blindato è quella del «panpenalismo selettivo che punisce la persona in base alla propria condizione e non in base alla condotta», ha denunciato Colucci, «criminalizzando la marginalità e il dissenso». Quello che Giulia Pastorella di Azione ha definito «populismo penale», mentre «la sicurezza si costruisce con più opportunità, prevenzione, umanità». E «con un salario dignitoso, con la sanità, con una vita dignitosa per i detenuti, in un paese tollerante e democratico», ha aggiunto Filiberto Zaratti di Avs.

Un grave vulnus

Le norme contestate dalle opposizioni ingolferanno i tribunali e le carceri già sovraffollate: dal «nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile che prevede una pena pari all’omicidio colposo per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro» alla «creazione di madri di serie A e di serie B» con l’articolo 15 che ha tolto l’obbligo di rinviare l’esecuzione della pena per le donne incinte o madri con figli di meno di un anno condannate.

La direzione, ha commentato il leader del M5s Giuseppe Conte è quella di «uno stato repressivo». Un’allerta che unisce le opposizioni in parlamento a chi si batte fuori contro quello che Patrizio Gonnella, presidente di Antigone e professore di Sociologia del diritto a Roma Tre, chiama «un pericolosissimo bluff», che incide sulla «compressione delle libertà fondamentali, sul diritto al dissenso, alla protesta, alla libertà di disobbedire, al dovere, costituzionalmente protetto, di resistere passivamente». Diritti che «una volta intaccati, producono un gravissimo vulnus allo stato di diritto».

Un ritorno, avverte il presidente di Antigone, a un passato penalistico, «al diritto penale di autore», che tra gli altri colpisce le persone detenute, con i reati di rivolta penitenziaria e resistenza passiva. Un sistema in cui il recluso «deve rispettare ordini anche illegittimi con la testa bassa, come in altri tempi bui della nostra storia», dice. Secondo i dati che Antigone diffonderà il 29 maggio, nel suo rapporto annuale, il decreto Sicurezza rischia di portare a circa 24mila anni aggiuntivi di carcere contro persone, già detenute, escludendo peraltro l’accesso a misure alternative. «Un’ulteriore inflazione di numeri in un sistema penitenziario già compromesso», denuncia Gonnella, «ed è insostenibile e profondamente ingiusto».

