Codici e bodycam: così l’opposizione può incastrare Meloni

La premier finge di dialogare con la sinistra, Piantedosi l’attacca. Ma ci sono proposte per svelare il bluff della «mozione unitaria»
Un poliziotto brutalmente aggredito da un drappello di criminali, ma anche inermi manifestanti, compreso un fotografo, colpiti con manganelli e lasciati a terra sanguinanti. Dopo le violenze di Torino è l’ora dei decreti che prevedono una sorta di immunità alla polizia, pene più severe per i violenti, fermi preventivi per chi è sospettato di potere, in teoria, creare caos. Ormai nel nostro paese il legislatore insegue la cronaca. Ma questa volta la novità è arrivata dalla presidente del Consigli