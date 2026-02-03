Il pacchetto sicurezza

Codici e bodycam: così l’opposizione può incastrare Meloni

Nello Trocchia
03 febbraio 2026 • 20:49

La premier finge di dialogare con la sinistra, Piantedosi l’attacca. Ma ci sono proposte per svelare il bluff della «mozione unitaria»

Un poliziotto brutalmente aggredito da un drappello di criminali, ma anche inermi manifestanti, compreso un fotografo, colpiti con manganelli e lasciati a terra sanguinanti. Dopo le violenze di Torino è l’ora dei decreti che prevedono una sorta di immunità alla polizia, pene più severe per i violenti, fermi preventivi per chi è sospettato di potere, in teoria, creare caos. Ormai nel nostro paese il legislatore insegue la cronaca. Ma questa volta la novità è arrivata dalla presidente del Consigli

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.