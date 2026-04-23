l’inchiesta della procura di roma sui servizi segreti e la squadra fiore

Del Deo e l’ombra di Paragon. Spa di Stato e il metodo Saladino

enrica riera e nello trocchia
23 aprile 2026 • 07:00

Qualcuno ha cancellato le tracce dello spyware dagli archivi? I pm proveranno a rispondere. L’imprenditore indagato maestro di acquisizioni e vendite a società pubbliche. Il caso Deas

Misteri irrisolti e gialli senza fine che ora potrebbero finalmente giungere a una svolta. Dietro la squadra Fiore, la centrale di spionaggio al centro dell’inchiesta della procura di Roma, si potrebbero nascondere anche alcune risposte sul caso Paragon. Sulla vicenda dello spionaggio col software israeliano Graphite, oggetto di un’ulteriore indagine dei pm capitolini, aleggia ancora un’ombra: chi ha spiato il direttore di Fanpage Francesco Cancellato? Sui server in uso ai servizi segreti ci son

Per continuare a leggere questo articolo

enrica riera e nello trocchia