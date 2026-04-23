Del Deo e l’ombra di Paragon. Spa di Stato e il metodo Saladino

Qualcuno ha cancellato le tracce dello spyware dagli archivi? I pm proveranno a rispondere. L’imprenditore indagato maestro di acquisizioni e vendite a società pubbliche. Il caso Deas
Misteri irrisolti e gialli senza fine che ora potrebbero finalmente giungere a una svolta. Dietro la squadra Fiore, la centrale di spionaggio al centro dell’inchiesta della procura di Roma, si potrebbero nascondere anche alcune risposte sul caso Paragon. Sulla vicenda dello spionaggio col software israeliano Graphite, oggetto di un’ulteriore indagine dei pm capitolini, aleggia ancora un’ombra: chi ha spiato il direttore di Fanpage Francesco Cancellato? Sui server in uso ai servizi segreti ci son