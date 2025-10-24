Delitto Mattarella, la nuova indagine sull'omicidio tra mafia e terrorismo neofascista: dai bossoli alla targa dei Nar

Nell’ordinanza d’arresto dell’ex prefetto Filippo Piritore, che secondo i pm avrebbe impedito, ostacolato e sviato le indagini sul fratello dell’attuale presidente della Repubblica, si fa anche riferimento ai rapporti tra Cosa Nostra e i neri Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, assolti in tutti e tre i gradi di giudizio dall’accusa d’aver ucciso l’ex presidente della Regione Siciliana
Un intreccio nero. Su cui i magistrati della procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia continuano a indagare. I terroristi neofascisti Valerio «Giusva» Fioravanti e Gilberto Cavallini sono stati assolti in tutti e tre i gradi di giudizio dall’accusa d’aver ucciso Piersanti Mattarella. Ma oggi i loro nomi fanno di nuovo capolino nelle carte giudiziarie relative al delitto del 6 gennaio 1980. Nell’ordinanza d’arresto dell’ex prefetto Filippo Piritore, che secondo i pm avrebbe impedito, os