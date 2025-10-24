Delitto Mattarella, la nuova indagine sull'omicidio tra mafia e terrorismo neofascista: dai bossoli alla targa dei Nar

Nell’ordinanza d’arresto dell’ex prefetto Filippo Piritore, che secondo i pm avrebbe impedito, ostacolato e sviato le indagini sul fratello dell’attuale presidente della Repubblica, si fa anche riferimento ai rapporti tra Cosa Nostra e i neri Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, assolti in tutti e tre i gradi di giudizio dall’accusa d’aver ucciso l’ex presidente della Regione Siciliana