Delitto Mattarella, la nuova indagine sull'omicidio tra mafia e terrorismo neofascista: dai bossoli alla targa dei Nar

Foto del guanto di pelle marrone, dimenticato dall’assassino a bordo della Fiat 127, e ritratto in una delle fotografie del fascicolo dei rilievi tecnici compiuti il 6 gennaio 1980 dal Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Palermo ANSA
Enrica Riera
24 ottobre 2025 • 15:29

Nell’ordinanza d’arresto dell’ex prefetto Filippo Piritore, che secondo i pm avrebbe impedito, ostacolato e sviato le indagini sul fratello dell’attuale presidente della Repubblica, si fa anche riferimento ai rapporti tra Cosa Nostra e i neri Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, assolti in tutti e tre i gradi di giudizio dall’accusa d’aver ucciso l’ex presidente della Regione Siciliana 

Un intreccio nero. Su cui i magistrati della procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia continuano a indagare. I terroristi neofascisti Valerio «Giusva» Fioravanti e Gilberto Cavallini sono stati assolti in tutti e tre i gradi di giudizio dall’accusa d’aver ucciso Piersanti Mattarella. Ma oggi i loro nomi fanno di nuovo capolino nelle carte giudiziarie relative al delitto del 6 gennaio 1980.  Nell’ordinanza d’arresto dell’ex prefetto Filippo Piritore, che secondo i pm avrebbe impedito, os

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.