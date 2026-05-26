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Il boss, Caroccia e il locale. E Colosimo tutela Delmastro

Nello Trocchia
26 maggio 2026 • 20:28

Il meloniano in Antimafia: «Ho investito nella bisteccheria perché il locale era carino». L’ex sottosegretario ammette: «Leggerezza, a cena anche Giovanni Donzelli». Il giallo dell’incontro con Amico

Un triste e solitario finale quello di Andrea Delmastro Delle Vedove. L’ex sottosegretario alla Giustizia, che voleva far mancare l’aria ai detenuti nell’auto della penitenziaria, è finito sul banco degli imputati davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sulle mafie. Al quinto piano di palazzo San Macuto, con a fianco la presidente meloniana e sua amica, Chiara Colosimo, ha risposto alle domande dei commissari. Ha provato a spiegare la sua avventura imprenditoriale con il prestanome del

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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.