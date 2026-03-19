gli affari con la figlia del prestanome dei senese

Il logo, la foto del ristorante della malavita e l’uomo del clan: le bugie di Delmastro

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, con Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni del clan Senese (FOTO FACEBOOK)
Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, con Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni del clan Senese (FOTO FACEBOOK)
Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, con Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni del clan Senese (FOTO FACEBOOK)
Nello Trocchia
19 marzo 2026 • 19:42Aggiornato, 19 marzo 2026 • 20:25

Il simbolo del locale in cui era socio il sottosegretario è identico a quello del ristorante sequestrato. La foto tra il meloniano e il condannato per complicità con la camorra smonta la versione del politico. Meloni lo difende: «gogna mediatica»

ROMA – Un logo che collega il passato al presente. Il vecchio ristorante nelle mani del clan più potente di Roma e il nuovo locale con un socio d’eccezione: Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, che promette lotta dura alle mafie. Promessa vana, considerando l’avventura societaria con la figlia diciottenne di un imprenditore al soldo della camorra dei Senese. Un cartello compare all’esterno del ristorante Bisteccheria d’Italia, quello nelle mani di Delmastro e soci, sopr

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.