Il logo, la foto del ristorante della malavita e l’uomo del clan: le bugie di Delmastro

Il simbolo del locale in cui era socio il sottosegretario è identico a quello del ristorante sequestrato. La foto tra il meloniano e il condannato per complicità con la camorra smonta la versione del politico. Meloni lo difende: «gogna mediatica»
ROMA – Un logo che collega il passato al presente. Il vecchio ristorante nelle mani del clan più potente di Roma e il nuovo locale con un socio d’eccezione: Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, che promette lotta dura alle mafie. Promessa vana, considerando l’avventura societaria con la figlia diciottenne di un imprenditore al soldo della camorra dei Senese. Un cartello compare all’esterno del ristorante Bisteccheria d’Italia, quello nelle mani di Delmastro e soci, sopr