il caso della società con il prestanome del clan senese

Delmastro consegna le chat ai magistrati. La strategia per salvare l’ex sottosegretario

Nello Trocchia
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30 luglio 2026 • 20:45

FdI attacca di nuovo i pm. Poi il colpo di scena nella serata di giovedì: il meloniano ha inviato i documenti alla procura di Roma. Intanto i deputati della giunta potranno leggere la documentazione, ma la destra ha chiesto a Fontana di bloccare tutto

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha guardato con imbarazzo lo spettacolo offerto dalla sua maggioranza sul caso di Andrea Delmastro Delle Vedove. Non solo per la battente campagna delle opposizioni che ha lungamente parlato di smaccata ipocrisia, «ricordano Paolo Borsellino e poi ostacolano le indagini dell’antimafia», ma anche perché è il suo ex avvocato e amico personale. Così mentre il caos politico montava con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, costretto a una giravolta

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.