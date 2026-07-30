Delmastro consegna le chat ai magistrati. La strategia per salvare l’ex sottosegretario

FdI attacca di nuovo i pm. Poi il colpo di scena nella serata di giovedì: il meloniano ha inviato i documenti alla procura di Roma. Intanto i deputati della giunta potranno leggere la documentazione, ma la destra ha chiesto a Fontana di bloccare tutto

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha guardato con imbarazzo lo spettacolo offerto dalla sua maggioranza sul caso di Andrea Delmastro Delle Vedove. Non solo per la battente campagna delle opposizioni che ha lungamente parlato di smaccata ipocrisia, «ricordano Paolo Borsellino e poi ostacolano le indagini dell’antimafia», ma anche perché è il suo ex avvocato e amico personale. Così mentre il caos politico montava con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, costretto a una giravolta