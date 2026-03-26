Festa per la nomina: al bistrò Delmastro paga il capo del Dap

Il capo del Dap, equiparato per legge al capo della polizia di Stato, è stato nominato dal presidente della Repubblica. Pochi giorni dopo l’insediamento festeggiava nel ristorante del prestanome del famigerato clan Senese, padrone della capitale
C’è un nome che è rimasto fuori dalle cronache sulle cene di dirigenti apicali del ministero della Giustizia nel ristorante Bisteccheria d’Italia dell’uomo del clan Senese, nella cui società c’era Andrea Delmastro Delle Vedove, ex sottosegretario alla Giustizia. Un nome pesante visto il ruolo, la legge lo equipara al capo della polizia di Stato (anche economicamente), di recente ricevuto al Quirianle per i 209 anni del corpo che guida. Si tratta di Stefano Carmine De Michele, il numero uno del d