Esclusivo

Delmastro ha mentito: è tornato nel ristorante del clan due mesi fa

L'immagine scattata a fine gennaio 2026 al ristorante Bisteccheria d'Italia del prestanome del clan, dal quale Delmastro era formalmente uscito alcuni mesi prima vendendo le sue quote personali. Insieme a lui Raffaele Tuttolomondo, sindacalista della polizia penitenziaria
L'immagine scattata a fine gennaio 2026 al ristorante Bisteccheria d'Italia del prestanome del clan, dal quale Delmastro era formalmente uscito alcuni mesi prima vendendo le sue quote personali. Insieme a lui Raffaele Tuttolomondo, sindacalista della polizia penitenziaria
L'immagine scattata a fine gennaio 2026 al ristorante Bisteccheria d'Italia del prestanome del clan, dal quale Delmastro era formalmente uscito alcuni mesi prima vendendo le sue quote personali. Insieme a lui Raffaele Tuttolomondo, sindacalista della polizia penitenziaria
Nello Trocchia
20 marzo 2026 • 13:19Aggiornato, 20 marzo 2026 • 14:04

Il sottosegretario aveva detto di aver venduto le sue quote appena scoperta l’identità di Mauro Caroccia, uomo al soldo della malavita romana. Lasciando intendere una sua presa di distanza da quel luogo. Ma una foto lo smentisce: a gennaio di quest’anno era lì a mangiare con tutta la polizia penitenziaria. La dura nota dei magistrati di Unicost contro il meloniano

Il castello di bugie del sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove, crolla definitivamente di fronte alla foto che Domani può pubblicare. Dobbiamo tornare a fine gennaio di quest’anno, 2026. Il politico è impegnato sul fronte caldo della riforma della Giustizia. Un impegno istituzionale che non gli ha impedito di trovare il tempo per occuparsi anche di affari privati: da due mesi il potente meloniano ha venduto le quote della srl 5 Forchette che gestisce, insieme alla figlia giovanissima de

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.