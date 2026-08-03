Delmastro, la guerra delle chat. «Che cosa nasconde la destra?»

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Le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il prestanome del clan Senese Mauro Caroccia, contenute nel cd che la procura di Roma ha provveduto a spedire al presidente della Camera Lorenzo Fontana, sono sotto chiave. Per tutto il weekend la destra ha provveduto a custodire in una cassaforte i messaggi tra il potente meloniano e il ristoratore indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell’inchiesta sulla Bisteccheria d’Italia. Persin