A inizio dicembre Demeter ha aperto la sua nuova sede in provincia di Parma: è stata l’occasione per presentare l’attività dell’associazione che certifica i prodotti dell’agricoltura biodinamica al territorio

Una nuova sede a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, che permetterà a Demeter di interagire direttamente con tutti gli agricoltori e i trasformatori biodinamici certificati della zona.

L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 10 dicembre alla presenza di autorità locali e consiglio d’amministrazione di Demeter Italia, oltre alla Comunità biodinamica dell’Emilia-Romagna: la nuova apertura è stata l’occasione per presentare l’attività dell’associazione di tutela ed ente certificatore dei prodotti dell’agricoltura biodinamica al territorio.

I propositi

«Questa sede pulserà di molte attività per creare legami con il territorio, per realizzare iniziative con altre realtà e associazioni, con chi in qualche modo vive con noi questa passione per l’ambiente, l’agricoltura sana e sociale» ha detto il presidente Enrico Amico. La nuova sede permetterà anche di rivolgersi alle nuove generazioni: «Uno dei temi su cui lavoriamo è quello di trasmettere alle giovani generazioni un modo di coltivare estremamente moderno, che in un’epoca di cambiamenti climatici così forti è un’alternativa, un’autentica ancora di salvezza» ha detto il coordinatore della Comunità biodinamica dell’Emilia-Romagna Giovanni Drei.

Per rafforzare il legame con il territorio, l’inaugurazione è stata anche l’occasione per celebrare un’assemblea della Comunità biodinamica dell’Emilia-Romagna: in regione son 55 le aziende certificate Demeter a cui si aggiungono 22 realtà in conversione.

