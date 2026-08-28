Fa caldo? Depavimentiamo: l’urbanistica tra trend e realtà

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Gli effetti del cambiamento climatico sono ormai tangibili. Gli incendi divorano ettari di bosco, le piazze urbane sono diventate isole di calore, l’Italia è alle prese con la quinta ondata di calore estremo dell’estate. È in questo clima che sui social imperversa la moda della “depavimentazione”, ovvero della rimozione delle superfici impermeabili per dare spazio al verde. La pratica sarebbe nata a Portland, in Oregon, su iniziativa di alcuni cittadini, per arrivare anche in Italia importata da