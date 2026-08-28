Fa caldo? Depavimentiamo: l’urbanistica tra trend e realtà

Dai social ai piani comunali, prende piede l’idea di togliere l’asfalto dalle città per lasciare spazio al verde. Il dibattito: per l’urbanista Rusci è uno «slogan costoso». L’assessora difende il progetto di Genova
Gli effetti del cambiamento climatico sono ormai tangibili. Gli incendi divorano ettari di bosco, le piazze urbane sono diventate isole di calore, l’Italia è alle prese con la quinta ondata di calore estremo dell’estate. È in questo clima che sui social imperversa la moda della “depavimentazione”, ovvero della rimozione delle superfici impermeabili per dare spazio al verde. La pratica sarebbe nata a Portland, in Oregon, su iniziativa di alcuni cittadini, per arrivare anche in Italia importata da