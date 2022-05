Dopo tre settimane in cui si è ascoltata la versione di Depp, ora tocca all’ex moglie prendere la parola e raccontare la sua verità sui 15 mesi di matrimonio. «Johnny era fuori controllo e mi perquisì per cercare cocaina, appese il mio cane fuori dal finestrino della macchina mentre era in moto e minacciò di uccidermi a bordo dello yacht che stava per vendere a JK Rowling»

Dopo tre settimane di silenzio, in cui ha ascoltato gli avvocati dell’ex marito Johnny Depp costruire le accuse di diffamazione contro di lei, ora è il momento di parlare per Amber Heard.

L’attrice trentaseienne deve difendersi nel processo per diffamazione da 50 milioni di dollari intentato da Depp, per l’editoriale da lei scritto sul Washington Post, in cui si definiva vittima di violenza domestica. Lei a sua volta lo ha denunciato e chiesto un risarcimento uguale, sostenendo che i suoi comportamenti le abbiano danneggiato la carriera.

Le prime tre settimane di processo sono state durissime per Heard: in aula si sono alternati testimoni che hanno raccontato di come lei maltrattasse verbalmente e anche fisicamente il marito e una psicologa le ha diagnosticato un disturbo bipolare della personalità.

Gli avvocati di Depp hanno poi chiamato a testimoniare anche lui, il quale ha raccontato la storia della sua infanzia violenta e dei soprusi subiti da Heard e ha negato di aver mai utilizzato violenza contro di lei. In aula poi si sono sentite registrazioni e visti i video dei loro litigi, a dimostrazione che l’aggressività fosse reciproca.

Attorney Ben Chew speaks to his client, actor Johnny Depp in the courtroom at the Fairfax County Circuit Court in Fairfax, Va., Wednesday May 4, 2022. Depp sued his ex-wife Amber Heard for libel in Fairfax County Circuit Court after she wrote an op-ed piece in The Washington Post in 2018 referring to herself as a "public figure representing domestic abuse." (Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP)

Al termine della fase processuale in cui l’accusatore Depp ha costruito il caso, gli avvocati di Heard hanno chiesto che il procedimento venisse archiviato per mancanza di prove, ma il giudice ha ordinato di proseguire.

Per questo, ora tocca a Heard, che nel frattempo ha anche cambiato ufficio stampa, ritenendo che nel corso di queste settimane il suo caso non sia stato raccontato a dovere.

La testimonianza

La testimonianza di Heard è cominciata descrivendo come è nata la storia d’amore con Depp, dopo che lui era fresco di divorzio dalla ex compagna Vanessa Paradis.

Dopo il colpo di fulmine, però, sarebbero subito iniziati gli attacchi di gelosia di lui, che era dipendente da alcool e droghe.

Actor Amber Heard testifies in the courtroom at the Fairfax County Circuit Court in Fairfax, Va., Wednesday May 4, 2022.

Piangendo, Heard ha raccontato che «durante una vacanza lui mi accusò di flirtare con un’altra donna. Io provavo a calmarlo, ma lui indirizzava la sua rabbia contro la stanza e iniziò ha distruggere i mobili. Prese qualcosa dal tavolo e lo gettò contro l’armadio a vetri. Io andai nella stanza da letto ma lui mi seguì e stava cercando qualcosa. Mi spostai in bagno e quando uscii mi chiese dove fosse e da quanto tempo la nascondevo. Io non sapevo di cosa stesse parlando«.

Così inizia il drammatico racconto della presunta violenza: «Iniziò a toccarmi, poi mi strappò il vestito. Mi toccava il seno e le gambe, strappò la biancheria e mi fece una ispezione nella cavità vaginale. Diceva che cercava la sua cocaina. Io non sapevo cosa fare».

Poi Heard ha raccontato della prima volta in cui Depp la avrebbe picchiata. «Stava bevendo e c’era un barattolo di cocaina sul tavolo, gli chiesi del tatuaggio sul braccio». Depp infatti ha un tatuaggio che dice “Wino forever”, fatto ai tempi della sua relazione con l’attrice Winona Ryder. «Mi misi a ridere e lui mi schiaffeggiò con forza», ha raccontato Heard. Poi Depp si sarebbe messo a piangere e a scusarsi.

Un altro episodio di violenza sarebbe successo nel 2013, durante una vacanza insieme ai figli di Depp, Lily Rose e Jack, in un’isola privata alle Bahamas.

«Johnny non voleva che i suoi figli si accorgessero che aveva ripreso a bere, così nascondeva l’alcool nelle tazze del caffè e beveva da quelle». A un certo punto Lily Rose, all’epoca quattordicenne, si sarebbe spaventata per il suo comportamento e si sarebbe messa a piangere. Heard racconta che Depp chiese alla figlia di uscire dalla stanza e accusò Heard di «chiamarlo ubriacone davanti ai figli». «Io provavo a spiegargli che invece stavo cercando di proteggerlo. Lui mi accusava e a un certo punto mi spinse contro il muro della stanza, tenendomi per il collo e dicendomi che mi avrebbe ucciso se avesse potuto, che ero imbarazzante e che gli facevo schifo». Subito dopo, Heard e i due figli di Depp decidevano di lasciare l’isola.

Davanti alla giuria, i legali di Heard hanno mostrato anche i messaggi sconnessi che Depp ha mandato a Heard e le fotografie di Depp addormentato dopo aver assunto alcool e droghe.

Nel corso della testimonianza, Heard ha raccontato che sapeva che avrebbe lasciato il marito già la prima volta che la aveva schiaffeggiata ma non trovava il coraggio di farlo. È poi entrata nei dettagli del suo comportamento denigratorio e di sopraffazione psicologica, forte anche del fatto che Depp fosse un attore più noto a Hollywood.

Cosa succede ora

In questa seconda fase del processo è Heard a dover sostenere le sue accuse nei confronti dell’ex marito. Poi il tribunale deciderà a chi dare ragione. Nel frattempo, però, il processo sta assumendo una dimensione sempre più mediatica, con intere trasmissioni americane dedicate alla diretta delle udienze del processo.

© Riproduzione riservata