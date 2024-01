Mentre si indaga per scoprire chi ha sparato nella notte di Capodanno, per il deputato si aggiunge una nuova contestazione: la sua pistola è da collezione e quindi non può essere portata fuori casa

Il deputato Emanuele Pozzolo è indagato anche per porto abusivo d’armi, dopo lo sparo di Capodanno, per il quale un uomo è rimasto ferito. Lo riporta LaPresse che cita fonti giudiziarie biellesi. Eletto con Fratelli d’Italia, Pozzolo è stato poi sospeso dal partito proprio dopo quello sparo, avvenuto in una festa in cui era presente anche il sottosegretario Andrea Delmastro.

Il reato è procedibile d’ufficio, perché – secondo l’accusa – la pistola che il deputato aveva con sé doveva essere tenuta in casa, in quanto “da collezione”. Nel frattempo, l’esame dello stub ha già rilevato tracce di polvere da sparo sui vestiti, anche se – secondo la difesa – i risultati indicherebbero che Pozzolo era accanto a chi ha sparato, non che è stato lui materialmente a premere il grilletto.

Questo è il centro dell’inchiesta per la quale Pozzolo è già indagato. Ora si aggiunge l’aspetto della detenzione dell’arma.

