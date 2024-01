Il Ris di Parma non ha dubbi: sulle mani e sugli abiti di Emanuele Pozzolo, attualmente unico indagato per la “sparatoria” di Capodanno, ci sono tracce di polvere da sparo. I risultati alla procura di Biella sono arrivati ieri, ventitré giorni dopo la festa in cui è stato ferito il genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove.

Anche sugli abiti sarebbero state rilevate tracce di polvere da sparo da innesco: per il momento, però, non aiuta ad avvicinarsi alla soluzione del caso. Il deputato meloniano infatti continua a negare di essere stato lui a sparare. Il caposcorta di Delmastro, invece, dai giorni seguenti è in ferie: secondo i resoconti dei testimoni si trovava accanto a Pozzolo, motivo per cui non è chiaro chi abbia premuto il grilletto alla fine.

Lo stub avrebbe fatto la differenza se fosse stato fatto anche a Morello e alle altre persone in prossimità dello sparo, ma così potrebbe non essere decisivo: servirà sicuramente anche la perizia balistica, che dovrebbe riuscire a ricostruire la traiettoria del colpo.

Pozzolo, nel frattempo, è stato sospeso da partito e gruppo parlamentare, ma continua a non voler dare la propria versione dei fatti: convocato dalla procura, infatti, si è rifiutato di rispondere alle domande.

