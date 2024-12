Le cause della morte sono ancora da accertare. A dare l'allarme, poco dopo le 4,30, il compagno di cella. Il 2024 è stato in generale l'anno con il maggior numero di decessi in carcere, se ne contano 243 da gennaio

Un cittadino somalo di 28 anni è stato trovato morto nella notte tra domenica e lunedì nel carcere fiorentino di Sollicciano. Da quanto si apprende, il 28enne avrebbe dovuto finire di scontare la pena nel novembre del prossimo anno. A dare l'allarme, poco dopo le 4,30, il compagno di cella. Le cause della morte del 28enne sono ancora da accertare.

Secondo il report di fine anno dell’associazione Antigone, dall'inizio del 2024 in Italia si sono tolte la vita 88 persone detenute. Mai si era registrato un numero così alto: superato addirittura il tragico primato del 2022 che, con 84 casi, era stato fino ad ora l'anno con più suicidi in carcere di sempre. Secondo il Garante nazionale delle persone private della libertà nazionale, più della metà delle persone toltosi la vita in carcere erano coinvolte in altri eventi critici. Tra queste, 21 avevano precedentemente messo in atto almeno un tentativo di suicidio.

Oltre ai suicidi, evidenzia il rapporto, il 2024 è stato in generale l'anno con il maggior numero di decessi. Se ne contano 243 da inizio gennaio.

© Riproduzione riservata