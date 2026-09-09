«Diabolik ucciso dai Senese», l’indagine fa tremare Roma

Il narco-ultrà è stato ucciso a Roma il 7 agosto 2019, delitto che ha sancito la fine di quella parabola criminale che era iniziata proprio sotto l’ombrello di Senese. L’antimafia capitolina ricostruisce con intercettazioni e verbali di collaboratori il quadro criminale che aveva portato all’omicidio di Piscitelli con elementi nuovi rispetto alle precedenti indagini