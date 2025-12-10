Dialisi, cliniche e mazzette. I legami con la candidata FdI

Dagli atti giudiziari emerge la rete di società dietro alle cliniche verso cui il primario ormai sospeso Roberto Palumbo avrebbe strizzato l'occhio. Si tratta di strutture sanitarie private «riconducibili di fatto al gruppo di Giovanni Lombardi», marito di Elena Scarlato, aspirante senatrice nel 2022 e membro del consiglio di gestione della fondazione Ville Vesuviane dopo il decreto di nomina firmato dall’allora ministro Sangiuliano
Indirizzare i malati dimessi dall’ospedale sant’Eugenio di Roma ma ancora bisognosi di cura in strutture sanitarie private. E non per aiutarli nel loro percorso di recupero, abbattendo liste d’attesa ed eventuali criticità. Secondo la tesi accusatoria dei pm capitolini l’obiettivo del primario (sospeso) di Nefrologia Roberto Palumbo, agli arresti dopo la convalida del gip, era quello di ricevere utilità dalle cliniche “amiche” verso cui realizzava lo smistamento dei pazienti. Un sistema basato s