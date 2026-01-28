Diario di un “maranza” in carcere: «Voglio solo non essere un fallito»

true false

Maglietta nera, filo di barba e capelli strafatti di gel. Amid, nome di fantasia, non sbaglia un congiuntivo. Pensa e parla bene. Cronache sciatte, talk compiacenti, forum e incontri di partito hanno lanciato l’allarme “maranza”. Ora addirittura il parlamento legifera usando questo marchio. Amid è uno di loro. Un maranza, un perduto, un reietto. «Chiamarli così è un modo facile per dare un’etichetta a ragazzi alla ricerca disperata di identità, perché sono ragazzi sui quali possiamo ancora scri