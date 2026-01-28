Diario di un “maranza” in carcere: «Voglio solo non essere un fallito»

«Quella parola un poco mi offende, un poco mi identifica, ma soprattutto io non ho capito ancora cosa voglia dire», racconta il ragazzo. Il passato difficile, il presente in cella, i sogni per il futuro
Maglietta nera, filo di barba e capelli strafatti di gel. Amid, nome di fantasia, non sbaglia un congiuntivo. Pensa e parla bene. Cronache sciatte, talk compiacenti, forum e incontri di partito hanno lanciato l’allarme “maranza”. Ora addirittura il parlamento legifera usando questo marchio. Amid è uno di loro. Un maranza, un perduto, un reietto. «Chiamarli così è un modo facile per dare un’etichetta a ragazzi alla ricerca disperata di identità, perché sono ragazzi sui quali possiamo ancora scri