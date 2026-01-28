amid è recluso nell’istituto minorile di milano

Diario di un “maranza” in carcere: «Voglio solo non essere un fallito»

Un frame della nostra docu-inchiesta "Mare dentro"
Nello Trocchia
28 gennaio 2026 • 06:00

«Quella parola un poco mi offende, un poco mi identifica, ma soprattutto io non ho capito ancora cosa voglia dire», racconta il ragazzo. Il passato difficile, il presente in cella, i sogni per il futuro

Maglietta nera, filo di barba e capelli strafatti di gel. Amid, nome di fantasia, non sbaglia un congiuntivo. Pensa e parla bene. Cronache sciatte, talk compiacenti, forum e incontri di partito hanno lanciato l’allarme “maranza”. Ora addirittura il parlamento legifera usando questo marchio. Amid è uno di loro. Un maranza, un perduto, un reietto.  «Chiamarli così è un modo facile per dare un’etichetta a ragazzi alla ricerca disperata di identità, perché sono ragazzi sui quali possiamo ancora scri

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.