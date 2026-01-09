Disco, la giungla italiana. Come a Crans-Montana c’è un buco nei controlli

Il vero rischio anche in Italia sono i circoli e bar trasformati in spazi dove ballare. Senza alcuna sicurezza. Gli ispettori sono pochi. E le verifiche troppo carenti
Un rogo come quello divampato nel locale Le Constellation di Crans-Montana, sulle alpi svizzere, potrebbe accadere ovunque. Anche in Italia, soprattutto nelle città più turistiche, dove spesso piccoli bar o circoli diventano spazi dove ballare fino al mattino. Il rischio è che le carenze nei controlli e nella cultura della sicurezza trasformino questi luoghi in trappole senza uscita. Il vero buco nero è l’uso improprio dell’attività commerciale. Dopo la strage nel bar di Crans-Montana torna di