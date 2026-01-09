dopo la strage dei ragazzi a capodanno

Disco, la giungla italiana. Come a Crans-Montana c’è un buco nei controlli

Nello Trocchia
09 gennaio 2026 • 07:00

Il vero rischio anche in Italia sono i circoli e bar trasformati in spazi dove ballare. Senza alcuna sicurezza. Gli ispettori sono pochi. E le verifiche troppo carenti

Un rogo come quello divampato nel locale Le Constellation di Crans-Montana, sulle alpi svizzere, potrebbe accadere ovunque. Anche in Italia, soprattutto nelle città più turistiche, dove spesso piccoli bar o circoli diventano spazi dove ballare fino al mattino. Il rischio è che le carenze nei controlli e nella cultura della sicurezza trasformino questi luoghi in trappole senza uscita. Il vero buco nero è l’uso improprio dell’attività commerciale. Dopo la strage nel bar di Crans-Montana torna di

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.