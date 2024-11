Laika, la street artist dal volto coperto, firma una nuova opera. A due giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Milano, in viale Tunisia angolo via Lecco, è comparso il murale dal titolo “Smash the patriarchy”.

Protagoniste dell’opera sono Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta e Gisèle Pelicot, per anni drogata dal marito che l’ha fatta stuprare da decine di uomini, ora diventata icona delle femministe. Per anni sono state le vittime di stupro a vergognarsi, Pelicot ha ribaltato quello schema: a doversi vergognare sono solo i carnefici.

Nel murale firmato da Laika entrambe le donne sono ritratte con il pugno alzato sotto la scritta: Smash the patriarchy”.

