Un nuovo duo sul palco di Sanremo, Donatella Rettore e Ditonellapiaga, con la loro Chimica. La prima parte della storia della musica pop italiana, la seconda con una carriera partita meno di cinque anni fa.

La storia

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è nata a Roma nel 1997. Muove i suoi primi passi nelle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz. Nel 2019 pubblica il suo primo singolo Parli. A dicembre 2020 il nuovo singolo Morphina, seguito nel 2021 da Spreco di Potenziale. I suoi brani accompagnano le scene relative alla realizzazione delle due opere dello street artist Tvboy in Note di viaggio, il film, il documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini. Il 23 aprile è uscito Morsi, il suo primo EP.



Nell’autunno 2021 Ditonellapiaga è entrata, come seconda artista femminile italiana, in Breakthrough di Amazon Music, il programma del colosso di Seattle che promuove sul piano internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale. Il 24 novembre è uscito il singolo Non ti perdo mai scritto con Fulminacci, che anticipa il nuovo disco Camouflage.

Donatella Rettore nei suoi 40 anni di carriera conta 19 album e 27 milioni di dischi nel mondo. Nata a Castelfranco Veneto l'8 luglio 1955, nel '73 è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla. Nel 1974 Rettore pubblica i suoi primi 45 giri promozionali, Quando tu... e Ti ho preso con me e debutta al Festival di Sanremo con la canzone Capelli sciolti, che però passa inosservata.

Tra pezzi di denuncia sociale e provocazione, nel 1977 è di nuovo al Festival di Sanremo con Carmela. Il singolo è contenuto nell'album dal titolo Donatella Rettore e alla batteria vede Tullio De Piscopo, che collabora a tutti i suoi album fino al 1981. La consacrazione arriva però nell’estate del ’79 grazie a Splendido Splendente, canzone, che anticipa la tematica della chirurgia plastica.

Dopo poco il nuovo album: il 45 giri scelto per il lancio dell'album è Kobra. Poi Kamikaze Rock and Roll Suicide dove parla di suicidio, e il 45 giri Lamette. Negli anni ‘80 Elton John scrive brani per lei, il primo, Estasi, nel 1981.

Dopo alterne vicende musicali, nel 2004 Rettore partecipa al reality show La Fattoria, e nel 2017 torna in tv con il programma Tale e quale e Show ritirandosi però dopo la terza puntata. Nel 2019 è coach e giudice di Ora o mai più su Rai uno. Adesso torna in gara per la quinta volta al festival di Sanremo.

Chimica

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

