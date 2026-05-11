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C’è una nuova funzionalità di Google che consente di riprendersi un po’ di controllo su cosa il motore di ricerca ci mostra nei risultati, senza lasciare che a decidere sia solo l’algoritmo. Anche in Italia arrivano le “fonti preferite” che permettono agli utenti di integrare nei risultati i siti d’informazione che ritengono più affidabili, in modo che compaiano più spesso nel box “Notizie principali” e un riquadro dedicato chiamato “Dalle tue fonti”.

Per inserire Domani basta cliccare qui e “spuntare” la casella.

In questo modo le notizie di Domani compariranno più spesso nei risultati. Questo non significa che non ci saranno altri articoli di altri giornali tra i risultati, non si tratta di una personalizzazione completa. Semplicemente, le fonti preferite compariranno più spesso di quanto facciano ora.

È un modo semplice per costruire un’informazione più vicina ai propri interessi, premiando le testate che riteniamo più affidabili. Aggiungendo Domani, i lettori vedranno più spesso i nostri articoli su “News” e “Discover” e sosterranno indirettamente il nostro giornalismo.

Inoltre, non esiste un limite alle fonti che si possono aggiungere. Ecco una piccola guida. La stessa procedura vale per aggiungere altri siti d’informazione di cui ti fidi.

Vai sulla ricerca di Google e cerca una notizia di attualità, per esempio “politica”, “guerra in Ucraina”, “Hormuz”.

Se nei risultati compare il riquadro “Notizie principali”, guarda accanto al titolo del riquadro: dovresti vedere un’icona a forma di stella ⭐.

Tocca la stella.

Nella schermata che si apre, cerca “Domani”.

Seleziona Domani o un altro sito che vuoi vedere più spesso nei risultati di ricerca.

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